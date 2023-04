(Di domenica 2 aprile 2023)si è laureatodelal volteggio. L’azzurro si è consacrato sulla pedana di Antalya (Turchia), dopo essersi già messo al collo il bronzo nella gara a squadre all’inizio della rassegna iridata. Il 16enne marchigiano, che venerdì aveva commesso un errore che gli aveva impedito di lottare per il podio nel concorso generale individuale, è stato impeccabile in occasione della Finale alla tavola e ha messo in fila una concorrenza di assoluto spessore tecnico. Le sue doti su questo attrezzo sono acclarate e il nostro portacolori ha sciorinato un repertorio tecnico di assoluta bellezza: 14.400 sul primo salto e 13.866 sulla seconda prova, per chiudere con la media di 14.133. L’allievo di Fabrizio Marcotullio, tesserato per la Giovanile Ancona con cui milita in Serie A, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica artistica, Tommaso Brugnami nell’iperuranio: Campione del Mondo al volteggio! Trionfo juniores - - settalese : RT @Coninews: Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli ultimi tit… - ColucciLc : RT @Coninews: Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli ultimi tit… - _ITALIACHEVINCE : Ginnastica artistica, Manila Esposito vince il Trofeo di Jesolo dopo 14 anni. Il Dragone sublima una crescita crist… -

Buoni segnali dalle Fate dellaitaliana in gara al Trofeo di Jesolo che riescono a portare a casa. Una vittoria schiacciante nel concorso a squadre e addirittura quattro ginnaste ai primi quattro posti della ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, delle finali di specialità del Trofeo di Jesolo 2023 di. Si torna in pedana dopo la splendida giornata di ieri, con l'Italia prima nella gara a squadre e Manila Esposito d'oro nell'All - Around davanti ad Alice D'Amato, Angela Andreoli ...Un successo che mancava dal 2009 e che rimarrà nella storia della, un punteggio che avrebbe fatto tremare anche gli Stati Uniti, oggi assenti. Giù dal podio il Canada A (152.033) e il ...

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA: l’Italia trionfa, punteggio mostruoso! Fate mondiali, Esposito vince OA Sport

Manila Esposito si è imposta nel concorso generale individuale del Trofeo di Jesolo 2023, riuscendo a fare la differenza sul giro completo nella Classicissima della Polvere di Magnesio. Un successo it ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...