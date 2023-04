Ginnastica artistica | Manila Esposito vince il Trofeo di Jesolo dopo 14 anni Il Dragone sublima una crescita cristallina

(Di domenica 2 aprile 2023)si è imposta nel concorso generale individuale deldi2023, riuscendo a fare la differenza sul giro completo nella Classicissima della Polvere di Magnesio. Un successo italiano nell’all-around mancava addirittura dal 2009 (Lia Parolari, prima e unica azzurra fino a ieri a fera festa in Laguna), in quello che è uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi nel panorama della. Va chiaramente detto che mancavano le statunitensi, da sempre monopolizzatrici della kermesse, ma il 54.434 con cui la campana ha conquistato l’ambitoè un punteggio di tutto rispetto, anche perché bisogna considerare che la caduta in uscita alla trave l’ha privata di un punto. Il successo della 16enne certifica la perentoria ...

Il programma , con l'orario e la diretta streaming, delle finali di specialità del Trofeo di Jesolo 2023 di. Si torna in pedana dopo la splendida giornata di ieri, con l'Italia prima nella gara a squadre e Manila Esposito d'oro nell'All - Around davanti ad Alice D'Amato, Angela Andreoli ...Un successo che mancava dal 2009 e che rimarrà nella storia della, un punteggio che avrebbe fatto tremare anche gli Stati Uniti, oggi assenti. Giù dal podio il Canada A (152.033) e il ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata del Trofeo di Jesolo 2023 di. Al via le prime gare dell'appuntamento internazionale che vedrà le Fate del DT Enrico Casella vedersela con squadre come Germania, Canada, Giappone, Spagna e Corea del Sud. ...

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA: l’Italia trionfa, punteggio mostruoso! Fate mondiali, Esposito vince OA Sport

L’Italia ha dominato il Trofeo di Jesolo 2023, trionfando in maniera perentoria nella gara a squadre della Classicissima di Primavera. Il risultato non è mai stato in discussione (come da scontato pro ...L’Italia ha vinto il Trofeo di Jesolo 2023, grande classica internazionale di ginnastica artistica. La nostra Nazionale si è imposta al PalaInvent rasentando il muro dei 165 punti, appena due decimi i ...