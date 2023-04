Ginnastica artistica, Italia da record ai Mondiali juniores: 3 ori, 11 podi e 2° posto nel medagliere! (Di domenica 2 aprile 2023) L’Italia ha fatto la voce grossa ai Mondiali juniores di Ginnastica artistica, andati in scena ad Antalya (Turchia). La nostra Nazionale ha conquistato addirittura 11 medaglie, risultando il Paese più presente sul podio nel corso della rassegna iridata riservata alle under 16 e agli under 18. Il bottino della spedizione tricolore è sontuoso: tre medaglie d’oro (Caterina Gaddi alle parallele asimmetriche, Tommaso Brugnami al volteggio, Giulia Perotti al corpo libero), un argento (July Marano al volteggio) e ben sette bronzi (due con le squadre, due nei concorsi generali individuali con Riccardo Villa e Gaddi, uno con Villa agli anelli, uno con Perotti sugli staggi, uno con Brugnami al corpo libero). L’Italia ha chiuso il medagliere in seconda posizione, esclusivamente ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) L’ha fatto la voce grossa aidi, andati in scena ad Antalya (Turchia). La nostra Nazionale ha conquistato addirittura 11 medaglie, risultando il Paese più presente sulo nel corso della rassegna iridata riservata alle under 16 e agli under 18. Il bottino della spedizione tricolore è sontuoso: tre medaglie d’oro (Caterina Gaddi alle parallele asimmetriche, Tommaso Brugnami al volteggio, Giulia Perotti al corpo libero), un argento (July Marano al volteggio) e ben sette bronzi (due con le squadre, due nei concorsi generali individuali con Riccardo Villa e Gaddi, uno con Villa agli anelli, uno con Perotti sugli staggi, uno con Brugnami al corpo libero). L’ha chiuso il medagliere in seconda posizione, esclusivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Italia da record ai Mondiali juniores: 3 ori, 11 podi e 2° posto nel medagliere! - - OA_Sport : Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023: Alice D’Amato domina le parallele, Fioravanti e Gava vincono tra le ju… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele. Due sigilli tra le jun… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli ultimi tit… -