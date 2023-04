Ginnastica artistica, Italia da Mondiale! Gli USA saltano Jesolo per ‘paura’? Fate da 165 punti, è lecito sognare (Di domenica 2 aprile 2023) L’Italia ha dominato il Trofeo di Jesolo 2023, trionfando in maniera perentoria nella gara a squadre della Classicissima di Primavera. Il risultato non è mai stato in discussione (come da scontato pronostico della vigilia), ma a impressionare è stato il punteggio con cui le azzurre sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio al PalaInvent: 164.934. Appena due decimi sotto al 165.163 che lo scorso anno valse l’apoteosi agli Europei (nel turno di qualifica si fece un millesimo in meno, quando si poteva beneficiare di uno scarto per attrezzo come ieri in Laguna). Vero che si tratta di una competizione amichevole (anche se dal notevole prestigio e ormai dotata di un’acclarata storicità) e che nella Ginnastica artistica non si devono confrontare i riscontri maturati in due gare differenti perché cambiano le ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) L’ha dominato il Trofeo di2023, trionfando in maniera perentoria nella gara a squadre della Classicissima di Primavera. Il risultato non è mai stato in discussione (come da scontato pronostico della vigilia), ma a impressionare è stato il punteggio con cui le azzurre sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio al PalaInvent: 164.934. Appena due decimi sotto al 165.163 che lo scorso anno valse l’apoteosi agli Europei (nel turno di qualifica si fece un millesimo in meno, quando si poteva beneficiare di uno scarto per attrezzo come ieri in Laguna). Vero che si tratta di una competizione amichevole (anche se dal notevole prestigio e ormai dotata di un’acclarata storicità) e che nellanon si devono confrontare i riscontri maturati in due gare differenti perché cambiano le ...

