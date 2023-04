Ginnastica artistica, Giulia Perotti strabilia a 13 anni: Campionessa del Mondo al corpo libero! Show antologico (Di domenica 2 aprile 2023) Giulia Perotti si è laureata Campionessa del Mondo juniores al corpo libero, grazie allo spettacolare esercizio confezionato sulla pedana di Antalya (Turchia). La 13enne piemontese, già capace di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre e alle parallele asimmetriche in questa rassegna iridata riservata alle under 16, si è esaltata nell’atto conclusivo al quadrato e si è messa al collo uno splendido oro alla sua prima grande uscita internazionale con il body azzurro. L’allieva di Federica Gatti (che nel recente passato guidò Enus Mariani verso il trionfo continentale sul giro completo a livello juniores) ed Enrico Pozzo (grande veterano della Nazionale) è stata sublime al quadrato: il suo D Score non era tra i più elevati (4.8), ma ha saputo fare la differenza con un’esecuzione ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)si è laureatadeljuniores allibero, grazie allo spettacolare esercizio confezionato sulla pedana di Antalya (Turchia). La 13enne piemontese, già capace di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre e alle parallele asimmetriche in questa rassegna iridata riservata alle under 16, si è esaltata nell’atto conclusivo al quadrato e si è messa al collo uno splendido oro alla sua prima grande uscita internazionale con il body azzurro. L’allieva di Federica Gatti (che nel recente passato guidò Enus Mariani verso il trionfo continentale sul giro completo a livello juniores) ed Enrico Pozzo (grande veterano della Nazionale) è stata sublime al quadrato: il suo D Score non era tra i più elevati (4.8), ma ha saputo fare la differenza con un’esecuzione ...

