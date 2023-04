Gf Vip 7, i finalisti svelano cosa pensano realmente l’uno dell’altro (e non mancano le frecciatine!) (Di domenica 2 aprile 2023) mancano ormai poco meno di 36 ore all’ultima puntata della settima edizione del Gf Vip. Ancora un giorno e scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality più discusso degli ultimi anni. Chi si porterà a casa (propria questa volta!) il bottino? In attesa di scoprire chi sarà il fortunato, ieri sera l’occhio che tutto vede e tutto può del Grande Fratello ha radunato tutti i Vipponi finalisti per un gioco molto molto particolare: quello di dire la verità, solo la verità, nient’altro che la verità per l’ultima volta. Radunati intorno a una boule contenente sette bigliettini con scritto i nomi dei finalisti, i concorrenti del Gf Vip a turno hanno dovuto pescare un nome e dire tutto ciò che non hanno mai detto prima sul Vippone pescato. A iniziare il gioco è stata Micol Incorvaia, che ha speso belle parole su Oriana Marzoli, ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 aprile 2023)ormai poco meno di 36 ore all’ultima puntata della settima edizione del Gf Vip. Ancora un giorno e scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality più discusso degli ultimi anni. Chi si porterà a casa (propria questa volta!) il bottino? In attesa di scoprire chi sarà il fortunato, ieri sera l’occhio che tutto vede e tutto può del Grande Fratello ha radunato tutti i Vipponiper un gioco molto molto particolare: quello di dire la verità, solo la verità, nient’altro che la verità per l’ultima volta. Radunati intorno a una boule contenente sette bigliettini con scritto i nomi dei, i concorrenti del Gf Vip a turno hanno dovuto pescare un nome e dire tutto ciò che non hanno mai detto prima sul Vippone pescato. A iniziare il gioco è stata Micol Incorvaia, che ha speso belle parole su Oriana Marzoli, ...

