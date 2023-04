Gf Vip 7, ex Vippona contro Nikita Pelizon: “Costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi” (Di domenica 2 aprile 2023) Nikita Pelizon è stata senza dubbio una delle protagoniste più divisive della settima edizione del Grande Fratello Vip, seconda molto probabilmente solo ad Antonella Fiordelisi. Amata o odiata, per la modella triestina, già ex concorrente di Pechino Express, non ci sono mai state vie di mezzo nel corso di questi lunghissimi sei mesi. Molto apprezzata da diversi fandom, non solo dunque il suo personale, molto criticata da gran parte degli ex Vipponi. Fra questi, Wilma Goich. La cantante, dopo essere stata eliminata dal reality show, si è spesso espressa nei confronti di Nikita Pelizon, lanciandole diverse frecciatine. Di recente, è tornata a parlare della sesta finalista del Gf Vip durante un’intervista al settimanale Nuovo. Queste le sue parole, riportate da Biccy.it Secondo me è finta, cioè è ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 aprile 2023)è stata senza dubbio una delle protagoniste più divisive della settima edizione del Grande Fratello Vip, seconda molto probabilmente solo ad Antonella Fiordelisi. Amata o odiata, per la modella triestina, già ex concorrente di Pechino Express, non ci sono mai state vie di mezzo nel corso di questi lunghissimi sei mesi. Molto apprezzata da diversi fandom, non solo dunque il suo personale, molto criticata da gran parte degli ex Vipponi. Fra questi, Wilma Goich. La cantante, dopo essere stata eliminata dal reality show, si è spesso espressa nei confronti di, lanciandole diverse frecciatine. Di recente, è tornata a parlare della sesta finalista del Gf Vip durante un’intervista al settimanale Nuovo. Queste le sue parole, riportate da Biccy.it Secondo me è finta, cioè è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, ex Vippona contro Nikita Pelizon: 'Costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi' Ecco cosa ha di… - infoitcultura : 'Nikita? La più cattiva del GF Vip': ex Vippona esagera con la finalista - GraziaJovicic1 : “Nikita? La più cattiva del GF Vip”: ex Vippona esagera con la finalista e critica Antonella - SaCe86 : Ex vippona 'segreta' svela come arrivano le notizie nella Casa. Vabbè sta vippono anonima non ha detto nulla di cos… - infoitcultura : Gf Vip 7, ex Vippona: “Oriana Marzoli non vincerà perché…” -