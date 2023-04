Gentile: «Inter, dieci partite perse sono troppe: è forte la delusione» (Di domenica 2 aprile 2023) Riccardo Gentile ha parlato così a Sky Sport della stagione deludente dell’Inter in campionato: dieci partite perse sono troppe per la squadra di Simone Inzaghi. delusione ? Riccardo Gentile, telecronista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di Simone Inzaghi a “Campo Aperto Domenica”: «In campionato 10 partite perse dall’Inter sono veramente troppe. E non può avere un distacco così importante dalla prima, nonostante il campionato straordinario che sta facendo il Napoli. Non ha dimostrato l’Inter di avere una squadra importante. Paradossalmente ci è riuscita di più la Juventus, altra favorita come i nerazzurri ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Riccardoha parlato così a Sky Sport della stagione deludente dell’in campionato:per la squadra di Simone Inzaghi.? Riccardo, telecronista di Sky Sport, ha parlato dell’e di Simone Inzaghi a “Campo Aperto Domenica”: «In campionato 10dall’veramente. E non può avere un distacco così importante dalla prima, nonostante il campionato straordinario che sta facendo il Napoli. Non ha dimostrato l’di avere una squadra importante. Paradossalmente ci è riuscita di più la Juventus, altra favorita come i nerazzurri ...

