GdS – Roma, tris di rinnovi: Cristante, Kumbulla e Boer (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-01 14:19:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il centrocampista e il difensore allungano fino al 2027, un biennale per il terzo portiere A Trigoria è scattata l’operazione rinnovi. In pieno stile Friedkin, vale a dire in totale segretezza. La notizia infatti arriva dal report Figc sulle commissioni versate annualmente dai club agli agenti, ma gli accordi sono stati raggiunti prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Ad aver sottoscritto un nuovo accordo con il club giallorosso sono Bryan Cristante, Marash Kumbulla e Pietro Boer. Tre operazioni scattate per motivi differenti, ma che rispecchiano la politica della società. Cristante e Kumbulla — Sia Cristante che Kumbulla hanno rinnovato fino al ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-01 14:19:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il centrocampista e il difensore allungano fino al 2027, un biennale per il terzo portiere A Trigoria è scattata l’operazione. In pieno stile Friedkin, vale a dire in totale segretezza. La notizia infatti arriva dal report Figc sulle commissioni versate annualmente dai club agli agenti, ma gli accordi sono stati raggiunti prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Ad aver sottoscritto un nuovo accordo con il club giallorosso sono Bryan, Marashe Pietro. Tre operazioni scattate per motivi differenti, ma che rispecchiano la politica della società.— Siachehanno rinnovato fino al ...

