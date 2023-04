Gazzetta – Verratti | i segreti del contratto con il Psg

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 11:38:49 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il centrocampista ha rinnovato fino al 2026 ma con undiverso, in parte legato al tempo di presenza in campo. Un tipo di accordo che il club vorrebbe utilizzare da ora in poi Nella storia del Psg in versione Qatar c’è un punto fisso. Non Mbappé, non Neymar né tanto meno Messi. Il giocatore più longevo a Parigi è Marcosbarcato nell’anonimato all’ombra di Ibrahimovic, nel 2012, ma che da allora ha scalato tutte le gerarchie diventando une dei leader dello spogliatoio e in campo. L’azzurro, che non ha mai giocato in Serie A, si sente a tal punto integrato da voler chiedere persino la cittadinanza francese, visto che nella capitale ha avuto due figli e si è sposato. E, stando al rinnovo sottoscritto alla fine dello scorso, vi rimarrà almeno fino ...