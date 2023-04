Gazzetta – Liverpool, per la difesa si punta ad un obiettivo di due italiane | Mercato (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 11:15:49 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioMercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: Il Liverpool sta cercando di rinnovare specialmente il centrocampo. Però, anche il reparto difensivo ha bisogno di qualche accorgimento. Il futuro di Joel Matip, Nat Phillips e Rhys Williams non è ancora stabilito, ma fanno parte della lista dei giocatori in uscita. Con Virgil Van Dijk che avanza di età, il ruolo del difensore centrale diventa una priorità. IL NUOVO VIRGIL – Come riportato da TeamTalk, i Reds hanno messo gli occhi su Antonio Silva del Benfica. Nonostante i suoi diciannove anni, il portoghese è ormai il perno della difesa delle Aquile. Jan Vertonghen, attuale difensore dell’Anderlecht e suo ex compagno di squadra, ha detto che il giovane può ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 11:15:49 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalladello Sport: Ilsta cercando di rinnovare specialmente il centrocampo. Però, anche il reparto difensivo ha bisogno di qualche accorgimento. Il futuro di Joel Matip, Nat Phillips e Rhys Williams non è ancora stabilito, ma fanno parte della lista dei giocatori in uscita. Con Virgil Van Dijk che avanza di età, il ruolo del difensore centrale diventa una priorità. IL NUOVO VIRGIL – Come riportato da TeamTalk, i Reds hanno messo gli occhi su Antonio Silva del Benfica. Nonostante i suoi diciannove anni, il portoghese è ormai il perno delladelle Aquile. Jan Vertonghen, attuale difensore dell’Anderlecht e suo ex compagno di squadra, ha detto che il giovane può ...

