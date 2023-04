Gazzetta – Calciomercato / Relevo: la Juventus valuta un colpo dal City (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-03-30 16:45:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: La Juventus di Max Allegri starebbe valutando un colpo molto importante dal Manchester City: il punto della situazione L’importanza della difesa in una squadra di calcio è fondamentale. Infatti, spesso si dice che una buona difesa fa la differenza e permette di vincere partite importanti. La Juventus sembra essere consapevole di questo aspetto e sta cercando di rinforzare la retroguardia con l’acquisto di un difensore di livello internazionale. Secondo alcune voci di mercato, il nome di Aymeric Laporte sarebbe quello che sta attirando maggiormente l’attenzione della dirigenza bianconera. Chi è Laporte — Laporte è un difensore centrale di nazionalità francese naturalizzato spagnolo, classe 1994, attualmente in ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-03-30 16:45:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Ladi Max Allegri starebbendo unmolto importante dal Manchester: il punto della situazione L’importanza della difesa in una squadra di calcio è fondamentale. Infatti, spesso si dice che una buona difesa fa la differenza e permette di vincere partite importanti. Lasembra essere consapevole di questo aspetto e sta cercando di rinforzare la retroguardia con l’acquisto di un difensore di livello internazionale. Secondo alcune voci di mercato, il nome di Aymeric Laporte sarebbe quello che sta attirando maggiormente l’attenzione della dirigenza bianconera. Chi è Laporte — Laporte è un difensore centrale di nazionalità francese naturalizzato spagnolo, classe 1994, attualmente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan alla Moneyball, cosa dicono gli algoritmi: chi prendere all’ala destra #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, in testa c'è #Morata. E il contratto è un assist al Diavolo #acmilan #morata #calciomercato - fantapiu3 : I voti #fantacalcio dei match validi per la 28ª di #SerieA secondo #FsaMilano #pagelle #votifantacalcio… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – La Juve cerca ancora un nuovo direttore sportivo, tra i nomi anche Giuntoli - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Psg, obiettivo #Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Icardi per il #Napoli? -