Galatasaray | Zaniolo ancora a segno – VIDEO

(Di domenica 2 aprile 2023) Nicolòsegnacon la maglia del, secondo centro in tre gare ufficiali per il classe ’99 Nicolòsegnacon la maglia del, secondo centro in tre gare ufficiali per il classe ’99 GOL2-0 Adanademirspor? 90+7'– Adanademirspor pic.twitter.com/qTs7RVJKnK— Anl?k Goller ! (@trgoltv11) April 1, 2023 La rete è arrivata su calcio di rigore al 97? per il 2-0 dei suoi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nicolò sta diventando una certezza per il Galatasaray. L'ex Roma ha impattato alla grande sul campionato turco e continua a segnare. Due gol in tre partite di campionato. Il Galatasaray è sempre più primo in classifica con 63 punti, a +9 sul Fenerbahce, anche se i rivali devono recuperare un paio di partite.

