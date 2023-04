Gaia Tortora chi è la figlia di Enzo Tortora: biografia, età, vita privata, marito e figli (Di domenica 2 aprile 2023) Gaia Tortora chi è la figlia di Enzo Tortora Gaia Tortora è la figlia di Enzo Tortora e oggi sarà ospite nella puntata del 2 aprile 2023 di Domenica In. Interverrà da Mara Venier per presentare il libro “Testa alta, e avanti” nel quale ripercorre la dolorosa vicenda dell’arresto del padre, vittima di un clamoroso errore giudiziario. Ecco una biografia e la sua vita privata. Gaia Tortora biografia Gaia Tortora, età 44 anni, è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 2 aprile 2023)chi è ladiè ladie oggi sarà ospite nella puntata del 2 aprile 2023 di Domenica In. Interverrà da Mara Venier per presentare il libro “Testa alta, e avanti” nel quale ripercorre la dolorosa vicenda dell’arresto del padre, vittima di un clamoroso errore giudiziario. Ecco unae la sua, età 44 anni, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Jerry Calà, Diodato, Gaia Tortora, Valeria Marini e Mario Calabresi - Dicolamia123 : RT @TeleVisionaro: ?? Nella nuova puntata di #DomenicaIn spazio dedicato a Jerry Calà che torna in tv dopo il ricovero d'urgenza a Napoli Tr… - tv_news_24 : RT @TeleVisionaro: ?? Nella nuova puntata di #DomenicaIn spazio dedicato a Jerry Calà che torna in tv dopo il ricovero d'urgenza a Napoli Tr… - JessyRelly : RT @TeleVisionaro: ?? Nella nuova puntata di #DomenicaIn spazio dedicato a Jerry Calà che torna in tv dopo il ricovero d'urgenza a Napoli Tr… - gianlu_79 : RT @TeleVisionaro: ?? Nella nuova puntata di #DomenicaIn spazio dedicato a Jerry Calà che torna in tv dopo il ricovero d'urgenza a Napoli Tr… -