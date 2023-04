Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FGuardiella : Fvg: primi dati ore 19, affluenza tra 26% e 31%, in calo - 1o1003 : ELEZIONI IN FRIULI, affluenza in calo vedremo quanti andranno a votare, la tendenza è per la riconferma di FEDRIGA… - infoitinterno : Fvg: con primi dati ore 12 affluenza tra 11% e 12%, in calo - Ansa_Fvg : Fvg: con primi dati ore 12 affluenza tra 11% e 12%, in calo. In 2018 quando si votava in unico giorno si era attest… - panzaantonio61 : RT @GiacPellizzari: Fvg: con primi dati ore 12 affluenza tra 11% e 12%, in calo - Friuli V. G. - -

Con gran parte delle 1.360 sezioni elettorali rilevate (1.147), alle 19 in Friuli Venezia Giulia l'affluenza per le consultazioni regionali oscilla tra il 26% e il 31%. E' quanto emerge dal sito della ...Quando sono noti i dati relativi a quasi tutte le sezioni (1.262 su 1.360), l'affluenza alle ore 12 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia oscilla tra l'11% e il 12%. Lo si rileva dal sito ...- - > Arrivano idati sull'affluenza per questa tornata di elezioni in Friuli Venezia Giulia. Alle ore 12 ha ...friuli venezia giulia elezioni friuli elezioni friuli venezia giulia elezioni...

Fvg: con primi dati ore 12 affluenza tra 11% e 12%, in calo Agenzia ANSA

Con gran parte delle 1.360 sezioni elettorali rilevate (1.147), alle 19 in Friuli Venezia Giulia l'affluenza per le consultazioni regionali oscilla tra il 26% e il 31%. (ANSA) ...E' stata una domenica al'insegna di una spiccata variabilità. In serata la pressione cederà rapidamente determinando un peggioramento con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Sarà ...