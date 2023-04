Furto in una chiesa di Roma, trafugati calici, offerte e ostie consacrate a San Basilio: si segue la pista satanista (Di domenica 2 aprile 2023) Furto in una chiesa di Roma, trafugati calici e ostie consacrate a San Basilio: si segue la pista satanista. L’irruzione è avvenuta presso la parrocchia di San Benedetto Giuseppe Labre, dove i ladri si sarebbero introdotti durante la notte per trafugare oggetti sacri e di valore. I malviventi, inoltre, sarebbero andati via solamente dopo aver sottratto anche le offerte donate alla chiesa per i più bisognosi. I ladri, agendo nella notte, hanno potuto lavorare incontrastati mentre mettevano in atto il Furto. Il Furto nella chiesa di San Basilio Secondo gli inquirenti, quel Furto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023)in unadia San: sila. L’irruzione è avvenuta presso la parrocchia di San Benedetto Giuseppe Labre, dove i ladri si sarebbero introdotti durante la notte per trafugare oggetti sacri e di valore. I malviventi, inoltre, sarebbero andati via solamente dopo aver sottratto anche ledonate allaper i più bisognosi. I ladri, agendo nella notte, hanno potuto lavorare incontrastati mentre mettevano in atto il. Ilnelladi SanSecondo gli inquirenti, quel...

