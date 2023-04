Fucibo | dopo le patatine ecco i biscotti agli insetti E’ il nuovo trend per i food lover

(Di domenica 2 aprile 2023) “Già nel 2013 secondo la FAO due miliardi di persone nel mondo si nutrivano abitualmente di. Oggi l’utilizzo degliin cucina o nella produzione di alimenti oggi è ormai una tendenza, un verodel settore. Tanto che tra is e iblogger di tutto il mondo impazza già questa nuova moda”, lo comunica una nota. La start up vicentinaha deciso di investire tutto in questa direzione.aver lanciato, prima in Italia, sul mercato le(chips) a base di farina di, presenta ora unprodotto. Ifatti con farina di, grande novità dell’estate 2022 che sta già destando parecchio ...

un classico come il cheeseburger , anche a colazione si potranno assaggiare prodotti a base di ... come confermato da Lorenzo Pezzato, amministratore delegato di, start - up vicentina che ...L'Ad dievidenzia poi che la scaffalatura dedicata rappresenterebbe un elemento di ... Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi Iscriviti alla newsletter!aver inviato il modulo, ...Anche, start up vicentina già produttrice di chips nel settore Novel Food, ha annunciato i biscotti realizzati con farine di insetti.il lancio delle patatine, infatti, ha pensato ai dei ...

Il nuovo trend per i food lover Per Fucibo sono i biscotti agli insetti Food Affairs

“Già nel 2013 secondo la FAO due miliardi di persone nel mondo si nutrivano abitualmente di insetti. Oggi l’utilizzo degli insetti in cucina o nella produzione di alimenti oggi è ormai una tendenza, u ...I cookies Fucibo sono prodotti utilizzando tra gli ingredienti farine di insetti autorizzate dalla UE. Sono disponibili in 2 gusti: Classic e Cacao ...