Francia, la ministra Marlène Schiappa in copertina su Playboy. Gli attacchi dei colleghi: «Roba da matti»

La segretaria di Stato all'Economia sociale, solidale e ambientale rilascia un'intervista sulla libertà delle donne e il femminismo e Playboy le dà la copertina. «Non è possibile, in piena crisi sociale sulle pensioni». Insorge anche l'opposizione

