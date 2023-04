Fp Cgil Bn | prorogati i contratti in scadenza alla Asl di Benevento

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della FpBn, a firma di Salvatore Pugliese e Domenico Raffa. La nota – La fpbn esprime soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto graziecaparbietà etenacia con cui si è cercato, a partire dagli ultimi due anni, di perseguire l’ obiettivo di ottenere una ulteriore proroga deiprecari inpresso la ASL, al fine di ottemperare i criteri normativi che prevedono la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Un traguardo frutto della sinergia scaturita dal positivo confronto tra parte sindacale e management ASL, per tale motivo la FPBN ha invitato le direzioni generale, sanitaria ed amministrativa dell’ azienda, ...

