Forza Italia, nasce il Comitato Elettorale di Alessio Coronas per Baccini sindaco

Fiumicino – Alessio Coronas ha ufficialmente aperto il suo Comitato Elettorale, in via Martinengo 72, all'Isola Sacra. "E' un viaggio iniziato anni fa, che prosegue – ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e candidato alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023 – e che stavolta ci porterà al governo della città". Ma quali saranno i temi fondamentali sui quali muoversi? "Vogliamo garantire una città vivibile e sostenibile per le generazioni future. Dobbiamo affrontare i problemi dei trasporti e dell'ambiente in modo strategico e responsabile – ha sottolineato Coronas -. Poi c'è l'istruzione, che consideriamo una priorità. Vogliamo assicurare che i nostri bambini abbiano accesso alle migliori opportunità educative e che le ...

