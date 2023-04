Forza Italia e Pd | Follini | Nessuna sorpresa per scelte Berlusconi e Schlein

(Di domenica 2 aprile 2023) Non si può dire che ci sia stata una grande suspense. E' andata come doveva, e come si sapeva.ha cambiato il capogruppo dialla Camera.ha eletto i "suoi" nuovi ...

Non si può dire che ci sia stata una grande suspense. E' andata come doveva, e come si sapeva. Berlusconi ha cambiato il capogruppo dialla Camera. Schlein ha eletto i "suoi" nuovi capigruppo a Montecitorio e a Palazzo Madama. Tutto secondo copione. Il copione, come è noto, prevedeva infine il rito dell'acclamazione. Un ...... di Enrico Pirondini Polveriera partiti. Tutti (o quasi) nella bufera. Dal Pd a. Che succede Sono scosse telluriche di assestamento o c'è dell'altro La neo segretaria del Pd Elly Schlein registra turbolenze in seguito alla burrascosa elezione dei capigruppo; pure ...

(Adnkronos) - Non si può dire che ci sia stata una grande suspense. E' andata come doveva, e come si sapeva. Berlusconi ha cambiato il capogruppo ...