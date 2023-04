"Forse Pioli ha ragione": Napoli-Milan, la profezia di Demetrio Albertini (Di domenica 2 aprile 2023) Demetrio Albertini ha una magnifica ossessione: il padel: «Sai perché? Rispetto al tennis si avvicina di più al calcio: devi avere due occhi anche nella nuca e la pallina solleticale stesse intuizioni che avevo al centro di un prato verde». Costacurta dice che lui è il più bravo di tutti a padel... «Balle. Si impegna ma proprio oggi l'ho suonato». Tra gli ex calciatori chi è il Djokovic del padel? «Candela. Più di Totti. Francesco è bravo ma non è certo il Totti del padel». Parliamo di calcio, quello sport che si gioca in 11, ci sono due porte, un arbitro... Ricordi? «Non fare lo sciocco. Ti rammento che sono responsabile del settore tecnico federale». Domani c'è Napoli-Milan: i campioni d'Italia uscenti fanno visita a quelli entranti... «Sarà una sfida spettacolare ma non certo per la classifica». ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)ha una magnifica ossessione: il padel: «Sai perché? Rispetto al tennis si avvicina di più al calcio: devi avere due occhi anche nella nuca e la pallina solleticale stesse intuizioni che avevo al centro di un prato verde». Costacurta dice che lui è il più bravo di tutti a padel... «Balle. Si impegna ma proprio oggi l'ho suonato». Tra gli ex calciatori chi è il Djokovic del padel? «Candela. Più di Totti. Francesco è bravo ma non è certo il Totti del padel». Parliamo di calcio, quello sport che si gioca in 11, ci sono due porte, un arbitro... Ricordi? «Non fare lo sciocco. Ti rammento che sono responsabile del settore tecnico federale». Domani c'è: i campioni d'Italia uscenti fanno visita a quelli entranti... «Sarà una sfida spettacolare ma non certo per la classifica». ...

