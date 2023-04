Formula1, caos Ferrari: Leclerc fuori subito e Sainz investigato (Di domenica 2 aprile 2023) A Melbourne il Gran Premio di Formula1 in Australia si conclude con la vittoria di Verstappen ma in regima di bandiera rossa. Una gara con quattro ripartenze e le Ferrari nel caos. Charles Leclerc abbandona la pista alle prime curve e Carlos Sainz investigato dopo il contatto con Alonso. La terza tappa del Mondiale di Formula1 a Melbourne si conclude con un’altra vittoria di Max Verstappen su Red Bull, ma quello in Australia non si può definire un Gran Premio senza colpi di scena. Dopo il podio da decidere al termine del 58° giro, infatti, la FIA ha stabilito un ultimo giro con partenza lanciata. La gara, infatti, era finita con bandiera rossa. Ma oltre la vittoria di Verstappen erano rimasti incerti gli altri due gradini del podio. Dopo la terza ripartenza, gli ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023) A Melbourne il Gran Premio diin Australia si conclude con la vittoria di Verstappen ma in regima di bandiera rossa. Una gara con quattro ripartenze e lenel. Charlesabbandona la pista alle prime curve e Carlosdopo il contatto con Alonso. La terza tappa del Mondiale dia Melbourne si conclude con un’altra vittoria di Max Verstappen su Red Bull, ma quello in Australia non si può definire un Gran Premio senza colpi di scena. Dopo il podio da decidere al termine del 58° giro, infatti, la FIA ha stabilito un ultimo giro con partenza lanciata. La gara, infatti, era finita con bandiera rossa. Ma oltre la vittoria di Verstappen erano rimasti incerti gli altri due gradini del podio. Dopo la terza ripartenza, gli ...

