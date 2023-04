Formula 1 | in Australia vince Verstappen dopo tre bandiere rosse Sainz | «ci hanno derubati»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 aprile 2023) Maxha vinto con la Red Bull il GP d’davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Aston Martin di Fernando Alonso. Una gara da dimenticare, invece, per le Ferrari: Charles Leclerc è stato costretto al ritiroal primo giro per un incidente con Lance Stroll, mentre Carlosè finito dodicesimoaver rimediato una penalità alla terza partenza per un incidente con Alonso. A due giri dalla conclusione, la direzione di gara ha decretato l’interruzione per rimuovere i detriti della gomma della Haas di Kevin Magnussen, che aveva sbattuto sul muro spezzando la sospensione posteriore destra e perdendo la gomma, volata in pista sfiorando l’Alfa Romeo di Zhou e lasciando detriti sulla carreggiata. Niente Safety Car, solo bandiera rossa, la seconda...