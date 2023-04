Formula 1 | che caos a Melbourne! Vince Verstappen | male le Ferrari Leclerc out | Sainz 12°

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ossob_ : @max_van8 @sportface2016 ahahahahah prossima volta che guardi una gara di formula 1 ricordati di accendere la televisione - MarcoCiarmatori : @lucacapvt @quaranta_vito @MaurizioVoltini @Rturcato83 @F1 @fia @MotoriNoLimits Si, però la F1 potevano lasciarcela… - IlPadu : @SkySportF1 possibile che in formula 1 non ci siano regole chiare e ogni volta che capitano situazioni particolari… - Fraaa97 : Vi prego Sky Formula 1 pigliate qualcosa che sappia parlare inglese vi supplico. #AustralianGP - ExplainMeTheTT : ##AustralianGP 1) I tweets stanno diventando virali a causa del caos che c'è stato durante il Gran Premio d'Austr… -

Finisce sotto safety car il finale pazzo del Gp di Australia di1 con Max Verstappenchiude davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre le Ferrari devono di nuovo fare i conti con una gara disastrosa. Nell'incidente a quattro giri dalla fine...Ecco chi è Max Verstappen , il pilota,alla guida della Red Bull ha vinto il Mondiale di F1 nel ... nel 2014, arrivano le prime apparizioni in1 , anche se non dal via in una gara ufficiale.Secondo zero stagionale e terza gara compromessa in stagione, vistoin Arabia Saudita aveva una penalità da scontare. Non restamandare giù il boccone e pensare alla prossima gara, con più ...

Formula 1, GP Australia 2023: vince Verstappen a Melbourne. Sainz ... Sky Sport

Una gara pazza, con tre bandiere rosse, è quella andata in scena all’Albert Park di Melbourne per il GP d’Australia vinto da Max ...Si corre oggi la Relay Milano Marathon 2023 con 3250 squadre iscritte: si corre per beneficenza. Al via anche gli ex milanisti capitanati da Massimo Ambrosini.