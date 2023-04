Formia / Dopo l’ordinanza di chiusura lunedì riapre l’Hotel Bajamar a Santo Janni (Di domenica 2 aprile 2023) MINTURNO – Tutto come previsto. Le analisi disposte dal dipartimento di prevenzione dell’Asl contro quell’unico caso di legionella pneumophila hanno dato esito negativo e pertanto da lunedì 3 aprile l’Hotel Bajamar di Formia è a disposizione “come sempre” dell’offerta turistico ricettiva della città. L’hanno annunciato i dirigenti della “Immobiliare Beni Stabili”, la società di Roma L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 2 aprile 2023) MINTURNO – Tutto come previsto. Le analisi disposte dal dipartimento di prevenzione dell’Asl contro quell’unico caso di legionella pneumophila hanno dato esito negativo e pertanto da3 aprilediè a disposizione “come sempre” dell’offerta turistico ricettiva della città. L’hanno annunciato i dirigenti della “Immobiliare Beni Stabili”, la società di Roma L'articolo Temporeale Quotidiano.

