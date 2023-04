Formazioni ufficiali Psg-Lione | Ligue 1 2022 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) Ledi Psg-, match di. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 2 aprile con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. C’è voglia di ripartire al meglio dopo la sosta. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. LePsg: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #Roma-#Sampdoria, le formazioni ufficiali: out Çelik #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - TMWSampdoria : LIVE SN: Roma - Sampdoria. Le formazioni ufficiali - taras706ac : CROTONE-TARANTO Le formazioni ufficiali - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #RomaSampdoria - DIRETTADCM : Le formazioni ufficiali di #RomaSampdoria -

Queste le: ROMA (4 - 2 - 3 - 1) : Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho SAMPDORIA (3 - ...Roma - Sampdoria, leROMA (4 - 2 - 3 - 1) : Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. A disposizione :...Roma - Sampdoria, le: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all'Olimpico. Le ultime dritte. Una sfida dai mille risvolti che potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per ...

Le formazioni ufficiali di Newcastle-Manchester United, di scena domenica 2 aprile alle 17:30: Saint-Maximin è pronto a sfidare Rashford ...Alle 18 la Roma, nella cornice dell'ennesimo tutto esaurito stagionale, ospita la Sampdoria. Mourinho rivoluziona le attese, rispolverando la difesa a quattro per la sua Roma e preferendo Abraham al p ...