Formazioni ufficiali Bologna-Udinese, Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Va in scena al Dall’Ara il lunch match di questo turno, in cui si affrontano due squadre a caccia di punti per chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 2 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Andrea Sottil. Formazioni ufficiali Bologna-Udinese Bologna (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson,Sansone; Barrow. A disposizione: Ravaglia, Sosa, Orsolini, Dominguez, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Soriano, Lykogoannis, Pyythia, De Silvestri. All. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la ventottesima giornata di. Va in scena al Dall’Ara il lunch match di questo turno, in cui si affrontano due squadre a caccia di punti per chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 2 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Andrea Sottil.(4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson,Sansone; Barrow. A disposizione: Ravaglia, Sosa, Orsolini, Dominguez, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Soriano, Lykogoannis, Pyythia, De Silvestri. All. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Serie A, Bologna-Udinese: le formazioni ufficiali - sportface2016 : #BolognaUdinese, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori #SerieA - sportli26181512 : LIVE Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Motta perde Skorupski, c'è Beto: Torna in campo la Serie A e, dopo l… - Fantacalcio : Bologna-Udinese: le formazioni ufficiali - BolognaSpazio : ?????? | Le formazioni ufficiali di #BolognaUdinese. Ecco come scenderà in campo il #Bologna: -