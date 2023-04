Formazioni ufficiali Bologna Udinese: le scelte degli allenatori (Di domenica 2 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Bologna Udinese match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna Udinese, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/20223. Bologna (4-3-3): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguosn, Moro, Schouten; Aebischer, Sansone, Barrow. Allenatore: Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Ledimatch valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/20223.(4-3-3): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguosn, Moro, Schouten; Aebischer, Sansone, Barrow. Allenatore: Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Serie A, Bologna-Udinese: le formazioni ufficiali - sportface2016 : #BolognaUdinese, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori #SerieA - sportli26181512 : LIVE Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Motta perde Skorupski, c'è Beto: Torna in campo la Serie A e, dopo l… - Fantacalcio : Bologna-Udinese: le formazioni ufficiali - BolognaSpazio : ?????? | Le formazioni ufficiali di #BolognaUdinese. Ecco come scenderà in campo il #Bologna: -