Football americano, IFL 2023: vincono Guelfi, Panthers, Rhinos e Frogs (Di domenica 2 aprile 2023) Si sono giocato gli incontri della quinta settimana della IFL – Italian Football League 2023 in un weekend ricco di emozioni. Si registrano i successi dei Guelfi Firenze nel big match contro di Dolphins Ancona, quindi vincono anche Rhinos Milano, Frogs Legnano e Panthers Parma. Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo nei quattro match in programma. Panthers Parma SKORPIONS Varese 24-0. La sfida è un monologo degli emiliani. Il primo quarto si chiude sul 7-0 con la meta su corsa di Paoletti, quindi nel terzo periodo il punteggio va sul 14-0 grazie a una qb sneak di Paoletti. Nel finale la corsa di Titi Mpoko e un field goal chiudono i conti sul 24-0. Guelfi Firenze DOLPHINS Ancona 44-37. Nel primo quarto subito Guelfi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Si sono giocato gli incontri della quinta settimana della IFL – ItalianLeaguein un weekend ricco di emozioni. Si registrano i successi deiFirenze nel big match contro di Dolphins Ancona, quindiancheMilano,Legnano eParma. Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo nei quattro match in programma.Parma SKORPIONS Varese 24-0. La sfida è un monologo degli emiliani. Il primo quarto si chiude sul 7-0 con la meta su corsa di Paoletti, quindi nel terzo periodo il punteggio va sul 14-0 grazie a una qb sneak di Paoletti. Nel finale la corsa di Titi Mpoko e un field goal chiudono i conti sul 24-0.Firenze DOLPHINS Ancona 44-37. Nel primo quarto subito...

