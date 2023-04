Folla in piazza San Pietro | Papa Francesco accolto dall’applauso di 60mila fedeli | “Anch’io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e si avvicini a me”

(Di domenica 2 aprile 2023) “Saluto tutti voi, romani e pellegrini, in particolare quelli venuti da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero!”. Quandoha pronunciato queste parole all’Angelus, recitato inSanal termine della messa della domenica delle palme, ipresenti hanno fatto un applauso molto fragoroso. Un segnale eloquente di grande affetto per Bergoglio dopo i giorni di apprensione per il ricovero improvviso al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una bronchite su base infettiva.ha voluto presiedere la processione delle Palme, percorrendo il tragitto dall’obelisco dellaal sagrato sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #02aprile #DomenicadellePalme Folla di fedeli e pellegrini a Piazza San Pietro per la messa presieduta da… - Marco41136853 : Nel 2008 prima della destabilizzazione voluta dall'occidente una folla festeggiava i 1020 anni della Santa Rus'. qu… - flvgiu58 : Nel 2008 prima della destabilizzazione voluta dall'occidente una folla festante festeggiava i 1020 anni della Sant… - elisamolinari4 : RT @Cgfmanet_Org: #1aprile2023 Anniversario della Canonizzazione di #DonBosco, Proclamato Santo il 1° aprile 1934, Solennità di Pasqua, da… - Cgfmanet_Org : #1aprile2023 Anniversario della Canonizzazione di #DonBosco, Proclamato Santo il 1° aprile 1934, Solennità di Pasqu… -

... dopo il breve pontificato di Giovanni Paolo I (di 33 giorni) e' stato beatificato il primo maggio del 2011 da Benedetto XVI che accolse il grido dellache inSan Pietro chideva che il ...Il Pontefice è entrato sulla jeep bianca usata in queste occasioni, è apparso sorridente e ha salutato la. Quindi si è recato sotto l' Obelisco per la benedizione delle palme. Insi sono ...Lo ha denunciato Papa Francesco nell'omelia per la Domenica delle Palme, che ha presieduto in unaS. Pietro affollata da 60 mila persone (dato ufficiale) nemmeno 24 ore dopo essere stato ...

Folla in piazza San Pietro, Papa Francesco accolto dall’applauso di 60mila fedeli: “Anch’io ho… Il Fatto Quotidiano

Papa Francesco, dopo il ricovero al policlinico Gemelli per una bronchite infettiva, è tornato in Vaticano per celebrare la domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato in una piazza San Pietro gremi ...Lamezia Terme - Una folla accorata di fedeli si è raccolta stamattina in piazza Ardito punteggiandola di rami d’ulivo per la tradizionale benedizione della domenica delle Palme, con la quale si aprono ...