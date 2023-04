Firenze | auto precipita dal Viadotto dell’Indiano Guidatore estratto vivo dalle lamiere

(Di domenica 2 aprile 2023) I Vigili del fuoco del comando di, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti stamattina, 2 aprile 2023, per un incidente stradale adove un’vettura èta dal. Il tratto interessato è quello della corsia che dall’Isolotto porta in direzione Peretola

Il tratto interessato è quello della corsia dall’Isolotto in direzione Peretola Un’auto è precipitata dal Viadotto dell’Indiano a Firenze. E' l'incidente avvenuto nella mattina di oggi, domenica 2 apr ...I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti a Firenze per un incidente stradale dove un’autovettura è precipitata dal Viadotto dell’Indiano. Il ...