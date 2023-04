Fiorentina-Inter Women termina con un 1-0 ingiusto per Guarino! (Di domenica 2 aprile 2023) Fiorentina-Inter Women termina 0-0. La 3ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI) si conclude con una sconfitta ingiusta per la squadra di Guarino. Le nerazzurre conducono il gioco e costruiscono tanto, anche se meno rispetto al primo tempo. Le viola sono più brave a concretizzare. Di seguito il report del secondo tempo di Fiorentina-Inter Women. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Fiorentina-Inter Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre si avvicinano subito al vantaggio. Al 46? Gohutia Karchouni mette in mostra le sue qualità con una conclusione di destro che colpisce, purtroppo, la traversa. Rispetto ai primi 45?, però, le viola si ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023)0-0. La 3ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI) si conclude con una sconfitta ingiusta per la squadra di Guarino. Le nerazzurre conducono il gioco e costruiscono tanto, anche se meno rispetto al primo tempo. Le viola sono più brave a concretizzare. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in(vedi report), nella ripresa le nerazzurre si avvicinano subito al vantaggio. Al 46? Gohutia Karchouni mette in mostra le sue qualità con una conclusione di destro che colpisce, purtroppo, la traversa. Rispetto ai primi 45?, però, le viola si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - 19Ptfc : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Fiorentina ?? ?? ?? Inter ?? TimVision • 14.30 ?? Live testuale: https://t.c… - internewsit : Fiorentina-Inter Women 1-0, Playoff Serie A Femminile: finisce qui. Altra sconfitta! [LIVE] - -