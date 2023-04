Fiorentina-Inter Women, le pagelle: Chawinga e Polli sottotono: 6 (Di domenica 2 aprile 2023) Fiorentina-Inter Women, gara valida per il terzo turno di poule scudetto di Serie A Femminile, termina 1-0 (vedi report). Le nerazzurre escono sconfitte nonostante la buona prestazione e le innumerevoli occasioni. L’attacco formato da Chawinga e Polli non punge abbastanza. Ecco le pagelle di Fiorentina-Inter Women. DURANTE: 6 – Praticamente mai Intervenuta nel corso del primo tempo, nei secondi 45? è chiamata a rispondere ai pochi ma pericolosi squilli della Fiorentina. Riesce a farlo fino a quando non si trova davanti Mijatovi?, che con freddezza abbatte i pali nerazzurri. Durante sfiora la palla ma non riesce ad evitare l’1-0 della ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023), gara valida per il terzo turno di poule scudetto di Serie A Femminile, termina 1-0 (vedi report). Le nerazzurre escono sconfitte nonostante la buona prestazione e le innumerevoli occasioni. L’attacco formato danon punge abbastanza. Ecco ledi. DURANTE: 6 – Praticamente maivenuta nel corso del primo tempo, nei secondi 45? è chiamata a rispondere ai pochi ma pericolosi squilli della. Riesce a farlo fino a quando non si trova davanti Mijatovi?, che con freddezza abbatte i pali nerazzurri. Durante sfiora la palla ma non riesce ad evitare l’1-0 della ...

