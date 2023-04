Fiorentina-Inter Women (1-0), Serie A Femminile Poule Scudetto: il tabellino (Di domenica 2 aprile 2023) Termina 1-0 Fiorentina-Inter Women. Sconfitta immeritata per quanto prodotto dalla squadra di Guarino, che prende anche una traversa con Karchouni. Seconda sconfitta di fila nella Poule Scudetto della Serie A Femminile tabellino Fiorentina-Inter Women: Serie A Femminile Poule Scudetto Marcatrici: 64’ Mijatovic (F). Fiorentina (3-4-1-2): 24 Baldi; 6 Breitner (94’ Parisi), 34 Agard, 5 Tortelli; 16 Erzen, 21 Severini, 88 Johannsdottir, 4 Jackmon; 10 Catena (65’ Longo); 15 Hammarlund, 20 Mijatovic (73’ Boquete). A disposizione: 1 Schroffenegger, 7 Cafferata, 8 Parisi, 11 Kajan, 17 Monnecchi, 19 Longo, 33 Vitale, 55 Russo, ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Termina 1-0. Sconfitta immeritata per quanto prodotto dalla squadra di Guarino, che prende anche una traversa con Karchouni. Seconda sconfitta di fila nelladellaMarcatrici: 64’ Mijatovic (F).(3-4-1-2): 24 Baldi; 6 Breitner (94’ Parisi), 34 Agard, 5 Tortelli; 16 Erzen, 21 Severini, 88 Johannsdottir, 4 Jackmon; 10 Catena (65’ Longo); 15 Hammarlund, 20 Mijatovic (73’ Boquete). A disposizione: 1 Schroffenegger, 7 Cafferata, 8 Parisi, 11 Kajan, 17 Monnecchi, 19 Longo, 33 Vitale, 55 Russo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - jmouratoo : RT @101ULTRAS: ???? Inter vs Fiorentina 01/04/2023 - W1ly_39 : RT @_esegesi_: «Ero molto più arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juventus» Simone Inzaghi dopo Inter-Fiorentina 0-1, 10ª sconfitta in… -