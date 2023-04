Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45?: le occasioni da gol non bastano! (Di domenica 2 aprile 2023) Fiorentina-Inter Women, valida per la terza giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI). Le Interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Le padrone di casa non impensieriscono mentre le nerazzurre costruiscono innumerevoli occasione da gol. Nel secondo tempo servirà maggior concretezza. Di seguito il report del primo tempo di Fiorentina-Inter Women. NB: Segui Fiorentina-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO – I primi 45? di Fiorentina-Inter Women regalano poche emozioni e vedono la squadra di Rita Guarino predominare sulle viola. Le ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023), valida per la terza giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI). Leiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Le padrone di casa non impensieriscono mentre le nerazzurre costruiscono innumerevoli occasione da gol. Nel secondo tempo servirà maggior concretezza. Di seguito il report del primo tempo di. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO – I primi 45? diregalano poche emozioni e vedono la squadra di Rita Guarino predominare sulle viola. Le ...

