Finlandia, Sanna Marin ammette la sconfitta: vince il centro - destra seguito dall'estrema destra (Di domenica 2 aprile 2023) Il premier finlandese Sanna Marin del Partito socialdemocratico al governo ha ammesso la sconfitta domenica in una combattuta elezione per il parlamento. Da parte sua il leader del partito finlandese ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) Il premier finlandesedel Partito socialdemocratico al governo ha ammesso ladomenica in una combattuta elezione per il parlamento. Da parte sua il leader del partito finlandese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Non basta pomparle con i media. Ci saluta la nostra amica finnopiddina SANNA MARIN. Vediamo se la Finlandia può ess… - VonCaste : Di Sanna #Marin scrivono che piace più all’estero che in patria, di affinità elettive ma non elettorali. Si vota in… - ultimora_pol : ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Doloro… - cescomonroe : ????????al Napoli. Sanna Marin e il WEF salutano la Finlandia. Quando si dice, ribaltare la narrazione dominante - matildesjt : RT @ultimoranet: Finlandia ????, Sanna Marin riconosce la sconfitta nelle elezioni parlamentari: il partito dei Socialdemocratici da lei guid… -