Finlandia, i risultati delle elezioni: avanti il centrodestra, segue l'ultradestra. Terza Sanna Marin che riconosce la sconfitta (Di domenica 2 aprile 2023) Con il 97,7% delle schede scrutinate, la Coalizione Nazionale di Petteri Orpo è prima con il 20,7% delle preferenze e 48 seggi. segue l'ultradestra, mentre i socialdemocratici della premier sono terzi

