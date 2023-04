Finlandia, conservatori avanti: Petteri Orpo rivendica la vittoria. Terza Marin che riconosce la sconfitta: «La democrazia ha parlato» (Di domenica 2 aprile 2023) La premier Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni parlamentari in Finlandia, vinte dai conservatori davanti ai nazionalisti. Al termine dello spoglio, il leader di Coalizione nazionale, il conservatore Petteri Orpo ha rivendicato invece la vittoria e la leader socialdemocratica gliel’ha concessa. «Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato», ha detto la 37enne davanti ai suoi sostenitori. Nel voto per il rinnovo dell’Eduskunta, il parlamento monocamerale finlandese, con oltre il 98% dei voti scrutinati il centrodestra è accreditato per ottenere 48 seggi su 200 ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) La premier Sannaescedalle elezioni parlamentari in, vinte daiai nazionalisti. Al termine dello spoglio, il leader di Coalizione nazionale, il conservatorehato invece lae la leader socialdemocratica gliel’ha concessa. «Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, laha», ha detto la 37enne dai suoi sostenitori. Nel voto per il rinnovo dell’Eduskunta, il parlamento monocamerale finlandese, con oltre il 98% dei voti scrutinati il centrodestra è accreditato per ottenere 48 seggi su 200 ...

