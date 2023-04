Finlandia alle urne. Voto condizionato dalla guerra (Di domenica 2 aprile 2023) - A rischio la conferma della premier Sanna Marin, che oltre al sostegno a Kiev ha avanzato la richiesta di adesione alla Nato e dato il via alla costruzione di un muro al confine con la Russia Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 aprile 2023) - A rischio la conferma della premier Sanna Marin, che oltre al sostegno a Kiev ha avanzato la richiesta di adesione alla Nato e dato il via alla costruzione di un muro al confine con la Russia

Finlandia alle urne. Voto condizionato dalla guerra - A rischio la conferma della premier Sanna Marin, che oltre al sostegno a Kiev ha avanzato la richiesta di adesione alla Nato e dato il via alla costruzione di un muro al confine con la Russia

Finlandia al voto, seggi aperti a Helsinki Gli elettori finlandesi sono chiamati alle urne per le elezioni nazionali: iniziano a votare in un seggio elettorale di Helsinki che apre alle 9:00, ora locale. Il Paese potrebbe prendere una drammatica svolta a destra, mentre i partiti di centrodestra e anti - immigrazione competono per spodestare il primo ministro socialdemocratico ...

Aperti i seggi in Finlandia, governo di Sanna Marin in bilico ROMA, 02 APR Dalle 9 di locali di questa mattina (le 8 in Italia) in Finlandia sono aperti i seggi in cui circa 3 milioni di elettori sceglieranno i 200 membri del ... I seggi chiudono alle 20 locali (le ...

Finlandia al voto, partita aperta per Sanna Marin Il Sole 24 ORE La Finlandia al voto Finlandia al voto con una sfida aperta tra la premier uscente, la socialdemocratica Sanna Marin, la nuova leader della destra nazionalista Rikka Purra, in piena ascesa, e i conservatori della Coalizione ...