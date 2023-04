"Finisce male. Se parlo adesso...": caos-Ferrari, raptus di Carlos Sainz a fine gara (Di domenica 2 aprile 2023) Un Gp assolutamente folle, quello in Australia. Tanto per cambiare ha vinto Max Verstappen su Red Bull (alle sue spalle Lewis Hamilton, su Mercedes, e Fernando Alonso, su Aston Martin). Ma nel Gp si sono contate ben tre bandiere rosse e quattro partenze. Insomma, è successo letteralmente di tutti (clicca qui per leggere la cronaca della gara). E le Ferrari? Consueto disastro. Charles Leclerc si è ritirato dopo soli pochi metri in seguito a un contatto con Lance Stroll: una manvora, quella del Ferrarista, un pelo azzardata. Tanto che i commissari di gara hanno ritenuto quel che è accaduto un incidente di gara e, dunque, non vi è stato bisogno di spendersi in alcuna indagine. Dunque il capitolo, ancor più beffardo, che riguarda Carlos Sainz: Finisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Un Gp assolutamente folle, quello in Australia. Tanto per cambiare ha vinto Max Verstappen su Red Bull (alle sue spalle Lewis Hamilton, su Mercedes, e Fernando Alonso, su Aston Martin). Ma nel Gp si sono contate ben tre bandiere rosse e quattro partenze. Insomma, è successo letteralmente di tutti (clicca qui per leggere la cronaca della). E le? Consueto disastro. Charles Leclerc si è ritirato dopo soli pochi metri in seguito a un contatto con Lance Stroll: una manvora, quella delsta, un pelo azzardata. Tanto che i commissari dihanno ritenuto quel che è accaduto un incidente die, dunque, non vi è stato bisogno di spendersi in alcuna indagine. Dunque il capitolo, ancor più beffardo, che riguarda...

