Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana

(Di domenica 2 aprile 2023) AGI -1-1 loandato in scena al "Picco" tra. Un pareggio che modifica molto poco gli equilibri in fondo alla classifica di Serie A e che tiene aperte le speranze delle ultime della classe. Inizio di gara a favore dellacon gli amaranto che all'11' sfiorano la rete con Piatek ma Ampadu salva il risultato respingendo il pallone sulla linea di porta. La reazione dei padroni di casa è immediata e, al 23', Gyasi crossa per la testa di Shomurodov che, da buona posizione, di testa manda il pallone alto. Scampato il pericolo, l'undici di Sousa abbassa il proprio baricentro e loguadagna campo e metri con Verde che, al 32', cerca il gol dal calcio d'angolo costringendo Ochoa all'intervento col pugno per evitare ...

