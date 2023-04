FIFA 23 FUT Birthday: ritorna il compleanno di FUT! (Di domenica 2 aprile 2023) Il FUT Birthday, o compleanno di FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalità FIFA Ultimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In FIFA 23 ricorrerà il 14° anniversario di FUT. Questo il comunicato ufficiale: È INIZIATA LA FESTA PER IL FUT Birthday Festeggia il 14° anniversario di FUT con tantissimi beniamini del passato e aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole, anche per le nuove ICONE FUT Birthday. Inoltre, gioca per ottenere oggetti giocatore e premi FUT Birthday con un programma scambi FUT Birthday che ti consentirà di scambiare gettoni con una ... Leggi su imiglioridififa (Di domenica 2 aprile 2023) Il FUT, odi FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalitàUltimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In23 ricorrerà il 14° anniversario di FUT. Questo il comunicato ufficiale: È INIZIATA LA FESTA PER IL FUTFesteggia il 14° anniversario di FUT con tantissimi beniamini del passato e aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole, anche per le nuove ICONE FUT. Inoltre, gioca per ottenere oggetti giocatore e premi FUTcon un programma scambi FUTche ti consentirà di scambiare gettoni con una ...

