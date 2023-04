FIFA 23: disponibile il FUT Birthday Team 2! (Di domenica 2 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, EA Sports ha annunciato il FUT Birthday Team 2 per FIFA 23: i festeggiamenti per il quattordicesimo anniversario della modalità più famosa del titolo continuano, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre questo si prepara ad essere l’ultimo anno per FIFA come lo abbiamo sempre conosciuto, a causa della disputa venutasi a creare fra EA Sports e la Federazione e che ha portato ad un’insanabile frattura fra le due compagnie, FIFA 23 continua a spopolare, specialmente grazie alla modalità Ultimate Team. Ed è proprio quest’ultima che, quest’anno, è arrivata a compiere il suo quattordicesimo compleanno e, per l’occasione, EA Sports ha avviato una nuova campagna: il FUT Birthday Team. FUT ... Leggi su tuttotek (Di domenica 2 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, EA Sports ha annunciato il FUT2 per23: i festeggiamenti per il quattordicesimo anniversario della modalità più famosa del titolo continuano, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre questo si prepara ad essere l’ultimo anno percome lo abbiamo sempre conosciuto, a causa della disputa venutasi a creare fra EA Sports e la Federazione e che ha portato ad un’insanabile frattura fra le due compagnie,23 continua a spopolare, specialmente grazie alla modalità Ultimate. Ed è proprio quest’ultima che, quest’anno, è arrivata a compiere il suo quattordicesimo compleanno e, per l’occasione, EA Sports ha avviato una nuova campagna: il FUT. FUT ...

