Fides, il nuovo format tv: domani sera si parla di imprenditoria green. Napoflix, canale 86 in Campania (Di domenica 2 aprile 2023) "Ambiente è conveniente" è il leitmotiv della quarta puntata di Fides, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Rosa Criscuolo, in onda ogni lunedì sera alle 22.30 su Napoflix, canale 86 in tutta la Campania. "E' noto che la transizione ecologica non avvenga attraverso una armoniosa intesa tra i Paesi del mondo – esordisce l'ing. Luca Brancaccio, tra gli ospiti in studio -. E' evidente che la transizione ecologica non si sviluppa soltanto con l'intervento delle istituzioni e dei governi ma si deve basare sull'attività di tutta la filiera produttiva e poi dei consumatori. Il ruolo dell'impresa, quindi, è quello di coniugare il profitto ai temi legati alla sostenibilità". Su questo ultimo concetto la conduttrice Rosa Criscuolo introduce il secondo ospite: "Un ...

