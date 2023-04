Fidanzati litigano in auto, lui perde il controllo e il mezzo finisce nel lago: morto 29enne, ragazza salvata da poliziotto eroe (Di domenica 2 aprile 2023) Stavano litigando quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto e la vettura è finita nel lago. Un terribile incidente quello che si è verificato ieri in provincia di Pordenone e dove ha perso la vita un ragazzo di 29 anni. Si è salvata, invece, la sua ragazza, una giovane di 24 anni. I due convivevano a Pordenone e, per motivi ancora in fase di accertamento, la persona alla guida del mezzo ne ha perso il controllo e l’auto è finita nel lago. Attimi concitati quelli vissuti dalla coppia e mentre l’auto affondava, la 24enne è riuscita ad uscire da sola. Provvidenziale l’intervento di un poliziotto che ha cercato di evitare l’irreparabile. Incidente a Tivoli, ciclista travolto da un pirata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Stavano litigando quando improvvisamente ha perso ildell’e la vettura è finita nel. Un terribile incidente quello che si è verificato ieri in provincia di Pordenone e dove ha perso la vita un ragazzo di 29 anni. Si è, invece, la sua, una giovane di 24 anni. I due convivevano a Pordenone e, per motivi ancora in fase di accertamento, la persona alla guida delne ha perso ile l’è finita nel. Attimi concitati quelli vissuti dalla coppia e mentre l’affondava, la 24enne è riuscita ad uscire da sola. Provvidenziale l’intervento di unche ha cercato di evitare l’irreparabile. Incidente a Tivoli, ciclista travolto da un pirata ...

