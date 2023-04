(Di domenica 2 aprile 2023)forte del, prossima avversaria nei quarti di finale di Europa League. Gli olandesi, infatti, hanno vinto fuori casa 3-1 il derby di Rotterdam con lo Sparta ipotecando seriamente ladel. Dopo essere stati raggiunti nel primo tempo, i biancorossi hanno rischiato di andare sotto poco prima dell’intervallo quando, sull’1-1, i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore. Nella ripresa, le redi di Gimenez e Hancko hanno fissato il punteggio sul 3-1 finale. Il contestuale pareggio 0-0 dell’Ajax contro i Go Ahead Eagles, ha fatto sì che ilguadagnasse due punti sulla più diretta inseguitrice (ora raggiunta al secondo posto dal PSV Eindhoven) che ora ha un ritardo di 8 lunghezze quando mancano 7 partite al ...

"Vieni ad Amsterdam per una notte disordinata Stai lontano! " Questo è ilche la capitale olandese ha lanciato contro i turisti britannici. La campagna vuole ... i tifosi del, ......Milan quarto) e giocheranno il doppio impegno dei quarti di finale di Europa League contro il(match di andata il 13 di aprile in Olanda, ritorno all'Olimpico il 20 aprile). Un...In riferimento poi ai timori per la prossima sfida tra Roma e, il pensiero va al 2015, ... L'impegno deve essere comune, ildeve essere chiaro e inequivocabile". " foto ...

Feyenoord, messaggio alla Roma: vittoria del campionato ad un passo OA Sport

ROMA - In meno di 24 ore è avvenuto quello che si attendeva da qualche giorno. L’altro ieri sera il Centro analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive ha fornito gli elementi atti a determin ...Per la sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord il settore ospiti dello Stadio Olimpico sarà chiuso al fine di evitare eventuali scontri ...