Ferrari, Leclerc out a Melbourne: 'Contatto con Stroll? Incidente di gara' (Di domenica 2 aprile 2023) Melbourne - " Ho guardato gli onboard, e non ritengo di avere colpe . La frustrazione l'avevo messa da parte, sapevo che la gara era lunga. In Curva - 1 sono stato attento, in Curva - 3 c'era spazio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023)- " Ho guardato gli onboard, e non ritengo di avere colpe . La frustrazione l'avevo messa da parte, sapevo che laera lunga. In Curva - 1 sono stato attento, in Curva - 3 c'era spazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OliverHutton_ : Ora capisco perché si usa l'espressione 'circo della Formula uno' Tanti pagliacci che però non fanno affatto ridere… - F1ingenerale_ : Disastro alla ripartenza, il pubblico fischia la direzione gara #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca LIVE:… - OliverHutton_ : Che pagliacciata e che buffoni. Ovviamente le altre auto hanno fatto a gara per eliminarsi a vicenda e favorire il… - ChiaraValerioti : RT @F1Daviderusso: Il discorso è semplice, quando non hai un mezzo all'altezza prendi dei rischi subito in gara e la % di minchiate aumenta… - tuttosport : ?? Disastro Leclerc in #Australia Out dopo poche curve #F1 #Ferrari #Formula1 #essereFerrari #AustraliaGP… -