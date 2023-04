Federica Panicucci si commuove per Marco Bacini: "È l'uomo della mia vita" (Di domenica 2 aprile 2023) ' È l'uomo della mia vita, vedo il mio futuro solo con lui '. Ospite a 'Verissimo' per presentare la nuova stagione di 'Back to School', di cui è conduttrice, Federica Panicucci parla della storia d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) ' È l'mia, vedo il mio futuro solo con lui '. Ospite a 'Verissimo' per presentare la nuova stagione di 'Back to School', di cui è conduttrice,parlastoria d'...

Federica Panicucci si commuove per Marco Bacini: "È l'uomo della mia vita" ' È l'uomo della mia vita, vedo il mio futuro solo con lui '. Ospite a 'Verissimo' per presentare la nuova stagione di 'Back to School', di cui è conduttrice, Federica Panicucci parla della storia d'amore con l'imprenditore Marco Bacini , a cui è legata dal 2016. 'Marco è una persona molto speciale , non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo ... Federica Panicucci, la confessione: "Così Enzo Tortora mi ha salvata" Non è mai troppo tardi per tornare a scuola. Così Federica Panicucci, novella epigona del mitico maestro Manzi, da mercoledì 5 aprile per sei puntate, riporterà sui banchi di quinta elementare e nella prima serata di Italia Uno trenta super vip (a ... Federica Panicucci potrebbe lasciare "Mattino 5" - blue News La conduttrice replica alle voci di corridoio affermando che il rapporto che mi lega alla mia azienda un rapporto di stima e fiducia reciproca . Federica Panicucci potrebbe lasciare il timone di Mattino 5 . A suggerirlo stato uno scoop lanciato nelle ultime ore dal settimanale Oggi, secondo cui, la poltrona della 55 diventata piuttosto ... Mattino Cinque: Federica Panicucci fuori da settembre Risponde la conduttrice ComingSoon.it Pierpaolo Pretelli pronto a torna in TV: sulla crisi affrontata con Giulia rivela un retroscena Pierpaolo Pretelli mercoledì torna in TV con una nuova avventura: l'ex gieffino parla anche della crisi affrontata con Giulia ... Federica Panicucci glissa sul suo addio a Mattino 5 News: "Non commento" Federica Panicucci e il possibile addio a Mattino Cinque News: "Non commento le indiscrezioni" Ci sono molte voci che si rincorrono e che ...