Farmaci falsi | rischio-morte | come ci avvelenano | la scoperta-choc della GdF

(Di domenica 2 aprile 2023)salvavita, anabolizzanti, ormonicrescita, testosterone, insulina, antitumorali: tutti. È quanto emerge dal sequestro effettuato a Fiumicino dai militariGuardia di finanza e riportato su Il Messaggero. In quei medicinali "non c'era nessun principio attivo. Peggio: si trattava di sostanze tossiche oppure, in alcuni casi, di semplice soluzione fisiologica mista a coloranti. E le pasticche? Caramelline, alcune al gusto di menta.placebo, in sintesi, immessi però sul mercatofossero veri". Un mercato che mette ala salute delle persone. "Si parla di almeno il 10% di medicinali contraffatti, circolanti nel settore farmaceutico mondiale, con picchi del 50% in alcuni Paesi africanila Nigeria". Tra ...

Una spedizione formalmente inappuntabile: questineppure viaggiavano nascosti in colli di altre merci. Sempre all'aeroporto di Fiumicino, i finanzieri hanno anche sequestrato una ...immessi sul mercato come fossero veri. All'aeroporto di Fiumicino (Roma) la Guardia di finanza ha sequestrato 480.701 medicinali contraffatti, tra cui anabolizzanti ormoni della crescita,......in modalità remota attraverso tecnologie wearable e IoT) nonché per lo sviluppo di nuovi, ... parola le cui origini risalgono già al 2017, che consiste nella creazione di contenutiche ...

Farmaci antitumore e cosmetici falsi, il business che uccide: blitz a Civitavecchia e Fiumicino sugli arrivi

Un’operazione di dimensioni internazionali, quella messa a segno dalla Guardia di Finanza per sventare un traffico di farmaci falsi, alcuni dei quali antitumorali, oltre che di integratori destinati a ...Per lo più anabolizzanti – ormoni della crescita, testosterone, insulina – ma non mancano anche antitumorali: formalmente medicinali, alcuni ...